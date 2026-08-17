Про це пише CNN.

Чи досягнули США та Іран домовленостей?

Рамковий меморандум про взаєморозуміння лідери США та Ірану підписали 17 червня 2026 року. Документ передбачав припинення бойових дій та термін на погодження умов детальної мирної угоди.

Визначений документом 60-денний термін завершився опівночі 17 серпня. Остаточної домовленості між країнами наразі не досягнуто, а сторони звинувачують одна одну в порушенні тимчасової угоди. До того ж її вже тривалий час вважали зірваною.

Нагадаємо, рамкова угода складалась з 14 пунктів. Ключовими були припинення боїв та відкриття Ормузької протоки. Її американський лідер, як він нещодавно заявив, хоче оголосили територією Сполучених Штатів.

До слова, ЗМІ припускають, що режим Тегерана відмовився покладатися на переговори та протягом останніх місяців активно готує сили до ескалації. Іран прагне розширити війну та завдати США таких збитків, щоб у майбутньому запобігти повторенню нинішнього конфлікту та атак, подібних до 12-денної війни 2025 року.