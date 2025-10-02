Доктор философских наук, политический эксперт Андрей Городницкий отметил в эфире 24 Канала, что пока это больше выглядит как медийная кампания. Он пояснил, что в случае реальных решений эти возможности нужно использовать максимально для усиления давления на Россию.

Что пишут американские медиа?

Wall Street Journal сообщил, что США якобы согласовали передачу Украине разведывательных данных для ударов в глубь России. В публикациях говорится также об обсуждении возможного применения таких данных для атак по энергетическим объектам. Это стало одной из тем комментариев украинских наблюдателей.

Пока что это медийная кампания, это поднятие ставок. Все, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки, это также один из таких шагов для того, чтобы показать Путину и Китаю, что мы можем эскалировать, так же как и вы эскалируете сейчас в Европе

– подытожил Городницкий.

Такие заявления, по его мнению, имеют целью поднять ставки в отношениях Вашингтона и Москвы. Он отметил, что подобная информация используется как инструмент давления на Кремль.

Обсуждение дальнобойного оружия

В публикациях упоминается вероятность передачи Украине крылатых ракет "Tomahawk" и беспилотников "Barracuda". "Barracuda" способны преодолевать более 900 километров, тогда как "Tomahawk" имеют дальность около 1500 километров. Такие системы существенно расширили бы возможности украинских ударов в глубь территории России.

Мы используем наши дроны чуть ли не ежедневно и бьем достаточно большими количествами. Готовы ли американцы предоставить нам 40–50 ракет для массовых атак, чтобы они принесли эффект?

– отметил Городницкий.

Он пояснил, что применение этого оружия потребует дополнительной инфраструктуры, однако даже ограниченные поставки стали бы серьезным усилением. По его словам, для эффективного использования нужна координация разведки и платформы запуска. Итак, даже единичные поставки могли бы значительно изменить оперативные возможности.

Значение разведданных и консультаций в США

Речь идет также о возможности расширения сотрудничества с США в сфере разведки и передаче соответствующих данных Украине. По словам Городницкого, украинская сторона проводит в Вашингтоне консультации, где обсуждают передачу данных и даже совместные спецоперации. Такой формат, по его мнению, может ускорить достижение результатов на поле боя.

Эти разрешения пришли не из-за того, что мы такие хорошие, а из-за того, что Путин доигрался

– подытожил Городницкий.

Он отметил, что изменение отношения Вашингтона связано также с разочарованием Трампа в российском руководстве. По мнению политического эксперта, Украина должна воспользоваться этим моментом и получить максимум от сотрудничества, ведь доступ к американским разведданным и оружию способен действительно изменить ситуацию на поле боя.

Что известно о решении США и позиции Трампа