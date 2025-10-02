Доктор філософських наук, політичний експерт Андрій Городницький зазначив в ефірі 24 Каналу, що поки що це більше виглядає як медійна кампанія. Він пояснив, що у разі реальних рішень ці можливості потрібно використати максимально для посилення тиску на Росію.

Що пишуть американські медіа ?

Wall Street Journal повідомив, що США нібито погодили передачу Україні розвідувальних даних для ударів у глиб Росії. У публікаціях ідеться також про обговорення можливого застосування таких даних для атак по енергетичних об'єктах. Це стало однією з тем коментарів українських спостерігачів.

Поки що це медійна кампанія, це підняття ставок. Все, що зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки, це також один з таких кроків для того, щоб показати Путіну і Китаю, що ми можемо ескалювати, так само як і ви ескалюєте зараз в Європі

– підсумував Городницький.

Такі заяви, на його думку, мають на меті підняти ставки у відносинах Вашингтона і Москви. Він наголосив, що подібна інформація використовується як інструмент тиску на Кремль.

Обговорення далекобійної зброї

У публікаціях згадується ймовірність передачі Україні крилатих ракет "Tomahawk" та безпілотників "Barracuda". "Barracuda" здатні долати понад 900 кілометрів, тоді як "Tomahawk" мають дальність близько 1500 кілометрів. Такі системи суттєво розширили б можливості українських ударів у глиб території Росії.

Ми використовуємо наші дрони чи не щоденно і б'ємо досить великими кількостями. Чи готові американці надати нам 40–50 ракет для масових атак, щоб вони принесли ефект?

– зазначив Городницький.

Він пояснив, що застосування цієї зброї вимагатиме додаткової інфраструктури, однак навіть обмежені постачання стали б серйозним підсиленням. За його словами, для ефективного використання потрібна координація розвідки та платформи запуску. Отже, навіть поодинокі поставки могли б значно змінити оперативні можливості.

Значення розвідданих і консультацій у США

Йдеться також про можливість розширення співпраці з США у сфері розвідки та передачу відповідних даних Україні. За словами Городницького, українська сторона проводить у Вашингтоні консультації, де обговорюють передачу даних і навіть спільні спецоперації. Такий формат, на його думку, може прискорити досягнення результатів на полі бою.

Ці дозволи прийшли не через те, що ми такі хороші, а через те, що Путін догрався

– підсумував Городницький.

Він наголосив, що зміна ставлення Вашингтона пов'язана також з розчаруванням Трампа у російському керівництві. На думку політичного експерта, Україна має скористатися цим моментом і отримати максимум від співпраці, адже доступ до американських розвідданих і зброї здатен дійсно змінити ситуацію на полі бою.

