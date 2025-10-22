Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The Wall Street Journal. Інформацію про зняття обмежень на удари виданню надали американські високопосадовці.

Що відомо про зняття обмежень на удари вглиб Росії західними ракетами?

У виданні зазначили, що непублічне рішення США дозволити Києву використовувати далекобійні західні ракети для ударів вглиб території Росії було ухвалене після того, як повноваження щодо підтримки таких атак передали від міністра оборони Піта Гегсета до головнокомандувача Збройних сил США в Європі генерала Алексуса Гринкевича, який одночасно є командувачем НАТО.

Ця зміна збіглася з ініціативою Дональда Трампа на початку жовтня – посилити тиск на Кремль, щоб змусити його до переговорів про завершення війни, зокрема шляхом можливого схвалення постачання Києву американських ракет Tomahawk із дальністю понад 1 600 кілометрів. Згодом Трамп відмовився від цієї ідеї,

– йдеться у матеріалі.

Американські чиновники зазначають, що очікують на подальші українські удари по Росії із використанням Storm Shadow, які запускаються з українських літаків і мають дальність понад 290 кілометрів.

США можуть обмежувати використання цих ракет, оскільки вони залежать від американських даних наведення.

У виданні наголошують, що Україна 21 жовтня вже застосувала надану Британією крилату ракету Storm Shadow, щоб уразити російський завод у Брянську, який виробляв вибухівку та ракетне паливо.

"Поновлення використання Storm Shadow не є переломним фактором на полі бою – їхня дальність набагато менша, ніж у Tomahawk, і раніше ці ракети вже застосовувалися проти цілей у Росії. Проте вони розширюють можливості Києва для ударів вглиб російської території", – пишуть журналісти.

У WSJ нагадали, що колишній президент США Джо Байден наприкінці свого терміну дозволив Україні використовувати Storm Shadow і американські ракети ATACMS для ударів по цілях у Росії. Але після повернення Трампа до влади Пентагон запровадив процедуру додаткового погодження транскордонних ударів усіма ракетами, що використовують американські дані наведення, включно з Storm Shadow.

До недавнього часу остаточне рішення ухвалював міністр оборони США, і жодного удару не було схвалено, доки повноваження не передали Європейському командуванню, підтвердили двоє американських посадовців.

Україна також продовжує завдавати ударів углиб Росії власними безпілотниками та невеликою кількістю вітчизняних ракет. Багато з них спрямовані на російські нафтопереробні заводи та енергетичну інфраструктуру.

Минулого тижня Трамп висловив зацікавлення провести другу зустріч із Путіним у Будапешті, щоб обговорити завершення війни, однак переговори між двома урядами швидко зірвалися. Уже 21 жовтня Дональд Трамп заявив, що така зустріч була б "марною тратою часу".

Нещодавно США схвалили продаж Україні 3 350 ракет ERAM (Extended Range Attack Munition) повітряного базування з дальністю від 240 до 450 кілометрів.

Адміністрація Байдена також надавала ракети ATACMS із дальністю близько 300 кілометрів, але після повернення Трампа до Білого дому їх більше не застосовували по території Росії.

В Україні залишилося небагато таких ракет, і наразі адміністрація Трампа не уточнила, чи надішле нові, чи дозволить Європейському командуванню використовувати наявні.

Цікаво, що The Wall Street Journal стверджує, що рішення зняти обмеження на удари вглиб Росії було ухвалено ще до зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського минулого тижня, проте журналістам про нього стало відомо лише зараз.