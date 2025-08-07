Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью госсекретаря Марко Рубио Fox Business Network.

Что заявили в США о позиции России по завершению войны?

Рубио заявил, что впервые стало понятно, "что Россия могла бы попросить, чтобы положить конец войне". Впрочем, самих условий страны-агрессора госсекретарь США не раскрыл.

Очевидно, что украинцы имеют право голоса в этом вопросе. Мы должны сблизить две стороны и две позиции настолько, чтобы... президент Трамп, смог подключиться и добиться успеха,

– заявил американский чиновник.

Рассказал, что после доклада Уиткоффа Трамп провел консультации с несколькими лидерами европейских стран. Проинформировал о ходе переговоров, также инициировал подготовку следующего этапа.

Если события будут развиваться и дальше, очень скоро президенту выпадет возможность встретиться как с Владимиром Путиным, так и с президентом Зеленским... в ближайшем будущем. Но, очевидно, многое должно произойти, прежде чем это произойдет,

– подчеркнул госсекретарь.

Также отметил, что не знает, будет ли это уже на следующей неделе. Мол, многое будет зависеть от того, "насколько далеко сможем продвинуться". Добавил, что это может занять часы, дни, недели.

Мы работаем над этим прямо сейчас,

– заявил Рубио.

Также отметил, что предметом переговоров являются условия прекращения огня. Оно должно стать частью процесса для обсуждения условий мира.

В какой-то момент прекращение огня должно стать частью этого процесса, поскольку трудно обсуждать детали окончательного мирного соглашения, пока вы стреляете друг в друга,

– сказал госсекретарь.

В то же время подчеркнул, что нужно иметь "достаточное представление о том, как закончится война, чтобы потом, в идеале, перейти к прекращению огня на короткий промежуток времени и использовать это время для окончательного завершения войны".

Чиновник добавил, что при этом придется пройти долгий путь, чтобы понять, как закончится война, добавил Рубио.

Госсекретарь признал, что ключевые элементы любого завершения войны касаются территорий. Вспомнил, что Россия оккупировала Крым в 2014 году, также захватила еще часть территорий.

Придется идти на уступки, они должны быть и со стороны россиян, и со стороны украинцев... Украинцы заплатили огромную цену в этой войне... эти уступки даются нелегко,

– заявил Рубио.

К слову, на уточняющий вопрос, посещал ли Уиткофф Москву с предложением о прекращении огня, госсекретарь ответил: "Да". В то же время добавил, что "конкретные сроки не обсуждались".

Мы имеем лучшее представление об условиях, при которых Россия была бы готова прекратить войну. Теперь мы должны сравнить это с тем, что готовы принять украинцы и наши европейские союзники... и понять, насколько возможно сблизить эти две позиции,

– сказал американский чиновник.

Относительно вторичных санкций против России, введение которых ожидается в пятницу, Рубио сказал что решение еще не принято.

"Это решение президент должен будет принять в течение следующих 24 – 36 часов ... Многое будет зависеть от того, как будут продвигаться переговоры ... Он должен принять это решение до пятницы", – отметил госсекретарь.