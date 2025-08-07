Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю держсекретаря Марко Рубіо Fox Business Network.

Дивіться також "Є дуже висока ймовірність": Трамп прокоментував можливість зустрічі із Зеленським та Путіним

Що заявили у США про позицію Росії щодо завершення війни?

Рубіо заявив, що вперше стало зрозуміло, "що Росія могла б попросити, щоб покласти край війні". Втім, самих умов країни-агресорки держсекретар США не розкрив.

Очевидно, що українці мають право голосу в цьому питанні. Ми повинні зблизити дві сторони та дві позиції настільки, щоб… президент Трамп, зміг підключитися й домогтися успіху,

– заявив американський посадовець.

Розповів, що після доповіді Віткоффа Трамп провів консультації з кількома лідерами європейських країн. Проінформував про перебіг переговорів, також ініціював підготовку наступного етапу.

Якщо події розвиватимуться й далі, дуже скоро президенту випаде можливість зустрітися як з Володимиром Путіним, так і з президентом Зеленським… у найближчому майбутньому. Але, очевидно, багато що має статися, перш ніж це відбудеться,

– наголосив держсекретар.

Також зазначив, що не знає, чи буде це вже наступного тижня. Мовляв, багато залежатиме від того, "наскільки далеко зможемо просунутися". Додав, що це може зайняти години, дні, тижні.

Ми працюємо над цим прямо зараз,

– заявив Рубіо.

Також наголосив, що предметом переговорів є умови припинення вогню. Воно має стати частиною процесу для обговорення умов миру.

У якийсь момент припинення вогню має стати частиною цього процесу, оскільки важко обговорювати деталі остаточної мирної угоди, поки ви стріляєте одне в одного,

– сказав держсекретар.

Водночас наголосив, що потрібно мати "достатнє уявлення про те, як закінчиться війна, щоб потім, в ідеалі, перейти до припинення вогню на короткий проміжок часу та використати цей час для остаточного завершення війни".

Посадовець додав, що при цьому доведеться пройти довгий шлях, аби зрозуміти, як закінчиться війна, додав Рубіо.

Держсекретар визнав, що ключові елементи будь-якого завершення війни стосуються територій. Згадав, що Росія окупувала Крим у 2014 році, також захопила ще частину територій.

Доведеться йти на поступки, вони мають бути і з боку росіян, і з боку українців… Українці заплатили величезну ціну у цій війні… ці поступки даються нелегко,

– заявив Рубіо.

До слова, на уточнювальне запитання, чи відвідував Віткофф Москву з пропозицією щодо припинення вогню, держсекретар відповів: "Так". Водночас додав, що "конкретні терміни не обговорювалися".

Ми маємо краще уявлення про умови, за яких Росія була б готова припинити війну. Тепер ми повинні порівняти це з тим, що готові прийняти українці і наші європейські союзники… і зрозуміти, наскільки можливо зблизити ці дві позиції,

– сказав американський посадовець.

Щодо вторинних санкцій проти Росії, запровадження яких очікується у п'ятницю, Рубіо сказав що рішення ще не ухвалено.

"Це рішення президент повинен буде прийняти протягом наступних 24 – 36 годин… Багато що залежатиме від того, як просуватимуться переговори… Він повинен ухвалити це рішення до п'ятниці", – зазначив держсекретар.