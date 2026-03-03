Политтехнолог Тарас Загородний объяснил 24 Каналу, что США последовательно нейтрализуют военный потенциал Ирана, однако главным вызовом остается способность американской оборонной промышленности своевременно восстанавливать истощенные стратегические запасы оружия.

Почему США не оставят Ирану выбора?

Трамп активно использует саморекламу – нахваливает нынешние арсеналы, намекая, что ранее запасы были истощены из-за поставок оружия Украине. Однако, по мнению аналитика, вопрос не в желании воевать, а в реальных ресурсах – вести войну такой интенсивности очень долго невозможно ни финансово, ни с точки зрения стратегических запасов.

Главный риск для США – истощение стратегических запасов оружия на фоне потенциальной угрозы со стороны Китая в отношении Тайваня, поэтому ключевой вопрос – успеет ли американская промышленность пополнить арсеналы.

Заявления Трампа о готовности к переговорам аналитик расценивает как тактику давления через "манипуляцию дефицитом времени".

Иранские лидеры, которые отказываются от переговоров, уже исчезают вместе с бункерами – на их место придут те, кто захочет договариваться,

– убежден Загородний.

США уничтожают инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции, лишая режим инструментов подавления собственного народа, а также ликвидировали иранский флот, который недавно проводил совместные учения с Россией и Китаем в Персидском заливе.

"Американцы с этим не согласны и будут уничтожать все возможное, что будет мешать потоку нефти", – убежден Загородний.

К слову! Генерал-лейтенант Игорь Романенко отмечает, что удар по базе определенной страны может обернуться против самого Ирана. Такие действия вряд ли остановят поддержку союзниковв и, наоборот, могут ее усилить. По его словам, в нынешних условиях стратегическое управление в Тегеране ослаблено, что повышает риск хаотичных решений.

Что известно о событиях на Ближнем Востоке?