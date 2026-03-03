Політтехнолог Тарас Загородній пояснив 24 Каналу, що США послідовно нейтралізують військовий потенціал Ірану, однак головним викликом залишається здатність американської оборонної промисловості своєчасно відновлювати виснажені стратегічні запаси зброї.

Дивіться також: Є 2 небезпеки для України: політолог спрогнозував події, якщо війна в Ірані затягнеться

Чому США не залишать Ірану вибору?

Трамп активно використовує саморекламу – нахвалює нинішні арсенали, натякаючи, що раніше запаси були виснажені через постачання зброї Україні. Однак, на думку аналітика, питання не в бажанні воювати, а в реальних ресурсах – вести війну такої інтенсивності дуже довго неможливо ні фінансово, ні з погляду стратегічних запасів.

Головний ризик для США – виснаження стратегічних запасів зброї на тлі потенційної загрози з боку Китаю щодо Тайваню, тому ключове питання – чи встигне американська промисловість поповнити арсенали.

Заяви Трампа про готовність до переговорів аналітик розцінює як тактику тиску через "маніпуляцію дефіцитом часу".

Іранські лідери, які відмовляються від переговорів, вже зникають разом із бункерами – на їхнє місце прийдуть ті, хто захоче домовлятися,

– переконаний Загородній.

США знищують інфраструктуру Корпусу вартових ісламської революції, позбавляючи режим інструментів придушення власного народу, а також ліквідували іранський флот, який нещодавно проводив спільні навчання з Росією та Китаєм у Перській затоці.

"Американці з цим не погоджуються і будуть знищувати все можливе, що буде заважати потоку нафти", – переконаний Загородній.

До слова! Генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначає, що удар по базі певної країни може обернутися проти самого Ірану. Такі дії навряд чи зупинять підтримку союзників і, навпаки, можуть її посилити. За його словами, у нинішніх умовах стратегічне управління в Тегерані ослаблене, що підвищує ризик хаотичних рішень.

Що відомо про події на Близькому Сході?