А в Дохе его встречали с верблюдами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание CNN, которое назвало этот визит как "второй день фанфар".

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Как принимали Трампа в Катаре

Накануне Трамп находился в Саудовской Аравии, где его к королевскому двору в Эр-Рияде сопровождал гвардейский караул из 12 всадников на арабских скакунах.

В Катаре же к роскошной встрече Трампа привлекли ярко-красные Cybertrack и почетный караул всадников с верблюдами.

Последние ждали американского президента возле дворца эмира в Дохе. Там для гостя постелили красную дорожку.

Глава Штатов поблагодарил за такую встречу и добавил, что "давно не видел таких верблюдов".

Как встретили Трампа в Катаре: смотрите видео

Сидя на позолоченных стульях во время чайной церемонии, эмир щедро восхвалял своего "чрезвычайно почетного" гостя. Он отметил, что Трамп стал "первым американским президентом, который официально посетил Катар".

Я знаю, что вы человек мира. Я знаю, что вы хотите принести мир в этот регион. Мы все хотим этого сделать, и надеемся, что на этот раз мы сможем сделать правильно и принести мир здесь, в регионе,

– сказал эмир.

Трамп ответил на эти похвалы, назвав эмира другом.