А у Досі його зустрічали з верблюдами. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання CNN, яке назвало цей візит як "другий день фанфар".

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Як приймали Трампа у Катарі

Напередодні Трамп перебував у Саудівській Аравії, де його до королівського двору в Ер-Ріяді супроводжував гвардійський караул із 12 вершників на арабських скакунах.

У Катарі ж до розкішної зустрічі Трампа залучили яскраво-червоні Cybertrack і почесну варту вершників із верблюдами.

Останні чекали на американського президента біля палацу еміра в Досі. Там для гостя постелили червону доріжку.

Очільник Штатів подякував за таку зустріч і додав, що "давно не бачив таких верблюдів".

Як зустріли Трампа у Катарі: дивіться відео

Сидячи на позолочених стільцях під час чайної церемонії, емір щедро вихваляв свого "надзвичайно почесного" гостя. Він наголосив, що Трамп став "першим американським президентом, який офіційно відвідав Катар".

Я знаю, що ви людина миру. Я знаю, що ви хочете принести мир у цей регіон. Ми всі хочемо цього зробити, і сподіваємося, що цього разу ми зможемо зробити правильно і принести мир тут, у регіоні,

– сказав емір.

Трамп відповів на ці похвали, назвавши еміра другом.