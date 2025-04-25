Политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 Канала сказал, что фраза Дональда Трампа о том, что ему проще договориться с Россией, чем с Украиной, вполне логична. Ведь России Трамп предлагает "подарки", а от Украины требует уступок.

Смотрите также Речь шла о возобновлении прямого диалога Киева и Москвы, – в Кремле о встрече Путина и Виткоффа

Трамп требует уступок только от Украины

"Конечно, когда что-то предлагаешь – договориться легко. А с Украиной сложно, потому что от нас хотят, чтобы мы что-то отдали", – сказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

Он добавил, что Трамп даже требует от Украины признать Крым российским или прекратить уничтожение россиян, которые вторглись на нашу территорию.

"Это была бы настоящая уступка – если мы согласимся не уничтожать врага, который пришел нас убивать. А что Трамп требует от России? Лишь условные уступки. Например: "Мы хотим всю Украину – ну хорошо, не всю, а половину". Или: "Мы не хотим, чтобы в Украине была армия – ну пусть останутся два танка". Это выглядит абсолютно абсурдно", – сказал Шейтельман.

Он также обратил внимание на странную логику: Россия якобы соглашается не захватывать всю Украину и позволяет ей иметь армию и военную промышленность.

Извините, а мы что – просили у кого-то разрешение на армию? Мы, например, не согласны, чтобы у России была армия. То, возможно, это будет наше встречное требование: разоружите Россию – и мы сразу подпишем перемирие. Конечно, мы не слышали от Трампа никакого разговора о гарантиях безопасности. Он сказал только: "Давайте сначала подпишем договор, а потом поговорим о гарантиях,

– отметил Шейтельман.

По мнению Шейтельмана, предложения Трампа – это пустые обещания. Даже если Россия что-то подпишет, это не помешает ей снова напасть на Украину. Ведь во время первого вторжения она признавала все украинские границы.

Он также добавил, что заявление Трампа о том, что "не время говорить о Крыме", а также решение не ехать в Лондон после конференции – вызвали много вопросов. Трамп заявил, что, мол, с Россией ему уже удалось договориться, а с Украиной – нет.

А о чем именно вы договорились с Россией? Вы же должны были вести переговоры о мире или по крайней мере о перемирии. И были конкретные требования к России. Это не чьи-то фантазии – это официальные положения Устава ООН и резолюций, которые признают Россию агрессором. Эти требования четко сформулированы и всем понятны,

– сказал Михаил Шейтельман.

Он напомнил, что Украина требует: вывести все войска с оккупированных территорий, выдать военных преступников, вернуть похищенных украинских детей, выплатить репарации за разрушенную инфраструктуру (а это более 3 триллионов долларов). Впрочем США не договорилось с Россией ни об одном из этих пунктов.