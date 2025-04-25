Політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі 24 Каналу сказав, що фраза Дональда Трампа про те, що йому простіше домовитися з Росією, ніж з Україною, є цілком логічною. Адже Росії Трамп пропонує "подарунки", а від України вимагає поступок.

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Трамп вимагає поступок лише від України

"Звичайно, коли щось пропонуєш – домовитися легко. А з Україною складно, бо від нас хочуть, щоб ми щось віддали", – сказав політтехнолог Михайло Шейтельман.

Він додав, що Трамп навіть вимагає від України визнати Крим російським або припинити знищення росіян, які вторглися на нашу територію.

"Це була б справжня поступка – якщо ми погодимось не знищувати ворога, який прийшов нас убивати. А що Трамп вимагає від Росії? Лише умовні поступки. Наприклад: "Ми хочемо всю Україну – ну добре, не всю, а половину". Або: "Ми не хочемо, щоб в Україні була армія – ну нехай залишаться два танки". Це виглядає абсолютно абсурдно", – сказав Шейтельман.

Він також звернув увагу на дивну логіку: Росія нібито погоджується не захоплювати всю Україну і дозволяє їй мати армію та військову промисловість.

Вибачте, а ми що – просили в когось дозвіл на армію? Ми, наприклад, не згодні, щоб у Росії була армія. То, можливо, це буде наша зустрічна вимога: роззбройте Росію – і ми одразу підпишемо перемир’я. Звичайно, ми не чули від Трампа жодної розмови про гарантії безпеки. Він сказав лише: "Давайте спочатку підпишемо договір, а потім поговоримо про гарантії,

– зазначив Шейтельман.

На думку Шейтельмана, пропозиції Трампа – це порожні обіцянки. Навіть якщо Росія щось підпише, це не завадить їй знову напасти на Україну. Адже під час першого вторгнення вона визнавала всі українські кордони.

Він також додав, що заява Трампа про те, що "не час говорити про Крим", а також рішення не їхати до Лондона після конференції – викликали багато запитань. Трамп заявив, що, мовляв, з Росією йому вже вдалося домовитися, а з Україною – ні.

А про що саме ви домовилися з Росією? Ви ж мали вести перемовини про мир або принаймні про перемир’я. І були конкретні вимоги до Росії. Це не чиїсь фантазії – це офіційні положення Статуту ООН і резолюцій, які визнають Росію агресором. Ці вимоги чітко сформульовані й усім зрозумілі,

– сказав Михайло Шейтельман.

Він нагадав, що Україна вимагає: вивести всі війська з окупованих територій, видати воєнних злочинців, повернути викрадених українських дітей, виплатити репарації за зруйновану інфраструктуру (а це понад 3 трильйони доларів). Втім США не домовилось із Росією про жоден із цих пунтів.