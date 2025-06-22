Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директор Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов, отметив, что удары США по Ирану являются результатом полного провала иранской дипломатии. Они пошли на такие шаги, которые не принесли им никакой выгоды.

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На что рассчитывали в Иране

Как отметил Данилов, при любом окончании этой ситуации Иран выйдет существенно ослабленным. Они не будут иметь тех военных и политических возможностей, которые у них были еще буквально недавно. Возможны даже варианты, при которых тамошний режим падет.

Иран надо сильно полагался на россиян. Они расспрашивали об их переговорах с американцами и пришли к выводам, что могут долго тянуть. Это – традиционная иранская тактика ведения переговоров.

Там думали, что затянут – и ничего не будет. Трамп – слабый, а Уиткофф – слабый переговорщик. Их задачей было пересидеть Трампа. Как можно дольше тянуть переговоры без конечного результата. Торговаться за каждую букву. Эти консультации с россиянами сыграли злую шутку с Ираном,

– сказал Данилов.

Кроме этого, в Иране неправильно делали, когда постоянно намекали, что якобы могут использовать ядерное оружие. Этим они продемонстрировали, что на самом деле находятся в слабой позиции.

Добавим, в Соединенных Штатах отметили, что они успешно ударили по трем иранским ядерным объектам. Зато в Иране опровергают эту информацию и убеждают, что вывезли все важное оттуда еще до американского удара.