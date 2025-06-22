Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данілов, зауваживши, що удари США по Ірану є результатом повного провалу іранської дипломатії. Вони пішли на такі кроки, які не принесли їм жодної вигоди.

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На що розраховували в Ірані

Як наголосив Данілов, за будь-якого закінчення цієї ситуації Іран вийде суттєво ослабленим. Вони не матимуть тих військових та політичних можливостей, які у них були ще буквально нещодавно. Можливі навіть варіанти, за яких тамтешній режим впаде.

Іран надо сильно покладався на росіян. Вони розпитували про їхні переговори з американцями та дійшли до висновків, що можуть довго тягнути. Це – традиційна іранська тактика ведення переговорів.

Там думали, що затягнуть – і нічого не буде. Трамп – слабкий, а Віткофф – слабкий перемовник. Їхнім завданням було пересидіти Трампа. Якнайдовше тягнути перемовини без кінцевого результату. Торгуватися за кожну літеру. Ці консультації з росіянами зіграли злий жарт з Іраном,

– сказав Данілов.

Окрім цього, в Ірані неправильно робили, коли постійно натякали, що буцімто можуть використати ядерну зброю. Цим вони продемонстрували, що насправді перебувають у слабкій позиції.

Додамо, у Сполучених Штатах наголосили, що вони успішно вдарили по трьох іранських ядерних об'єктах. Натомість в Ірані спростовують цю інформацію та переконують, що вивезли все важливе звідти ще до американського удару.