Об этом рассказывает CNN со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, передает 24 Канал.

Зеленский должен вести переговоры о территориях напрямую с Путиным

Во время встречи мировых лидеров в Белом доме вопрос возможных изменений украинских границ не рассматривали. Это исключительная компетенция президента Украины Владимира Зеленского, который должен обсуждать эту тему в рамках трехстороннего формата с участием США и России.

Мы этого сегодня не обсуждали. Все понимают, в том числе и президент США Дональд Трамп, что вопрос территорий относится к полномочиям украинского президента. Именно он должен вести эти переговоры в трехстороннем формате, а впоследствии, вероятно, и на встрече с Владимиром Путиным,

– отметил Рютте.

Что решили в Белом доме?

По словам генсека, на переговорах в Вашингтоне было достигнуто общее понимание: прежде чем говорить о любых территориальных вопросах, нужно определить четкие гарантии безопасности для Украины. Союзники должны согласовать, какими именно будут эти гарантии и как они будут работать на практике.

Рютте отметил, что переговоры с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских партнеров были "очень продуктивными". Подробные параметры гарантий безопасности будут обсуждаться в ближайшее время. Среди вариантов рассматриваются механизмы, похожие на защиту по принципу статьи 5 НАТО.

Предложение Кремля и предстоящие переговоры

После консультаций с союзниками Дональд Трамп начал готовить встречу в двустороннем формате для лидеров Украины и России. По ее результатам может стать понятно, будет ли организована полноценная трехсторонняя встреча с привлечением США. Предварительно она может состояться в течение ближайших двух недель.

Марк Рютте подтвердил, что Кремль предлагает провести переговоры в два этапа: сначала встреча Зеленского и Путина, а уже потом – трехсторонний формат.

Генсек НАТО также опроверг слухи о возможном обсуждении членства Украины в Альянсе во время переговоров в Белом доме.

Ситуация такова: США и некоторые другие страны заявили, что они против членства Украины в НАТО. Официальная позиция Альянса со времен саммита 2024 года остается неизменной – Украина имеет необратимый путь в НАТО. Но здесь мы не говорили о членстве. Мы обсуждали только гарантии безопасности, подобные тем, которые предусматривает статья 5, и их конкретные параметры,

– объяснил Рютте.

По его словам, дискуссия о возможной дислокации западных войск на территории Украины станет предметом следующего этапа переговоров и может состояться в течение "нескольких дней или недель".

Какова позиция президента Украины?

После встречи с Дональдом Трампом Владимир Зеленский провел брифинг, где заявил, что готов к двусторонней встрече с Путиным, после которой ожидает трехсторонние переговоры с участием США.

Среди основных тем он назвал гарантии безопасности для Украины и возможность мирного урегулирования войны.