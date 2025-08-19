Про це розповідає CNN з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте, передає 24 Канал.

Читайте також Сперечався щодо відсотків, – Зеленський пояснив партнерам реальні масштаби російської окупації

Зеленський має вести переговори про території напряму з Путіним

Під час зустрічі світових лідерів у Білому домі питання можливих змін українських кордонів не розглядали. Це виключна компетенція президента України Володимира Зеленського, який має обговорювати цю тему в межах тристороннього формату за участі США та Росії.

Ми цього сьогодні не обговорювали. Усі розуміють, зокрема й президент США Дональд Трамп, що питання територій належить до повноважень українського президента. Саме він має вести ці переговори у тристоронньому форматі, а згодом, ймовірно, і на зустрічі з Володимиром Путіним,

– зазначив Рютте.

Що вирішили у Білому домі?

За словами генсека, на перемовинах у Вашингтоні було досягнуто спільного розуміння: перш ніж говорити про будь-які територіальні питання, потрібно визначити чіткі гарантії безпеки для України. Союзники повинні узгодити, якими саме будуть ці гарантії та як вони працюватимуть на практиці.

Рютте наголосив, що переговори за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та європейських партнерів були "дуже продуктивними". Детальні параметри гарантій безпеки обговорюватимуться найближчим часом. Серед варіантів розглядаються механізми, схожі на захист за принципом статті 5 НАТО.

Пропозиція Кремля і майбутні переговори

Після консультацій із союзниками Дональд Трамп почав готувати зустріч у двосторонньому форматі для лідерів України та Росії. За її результатами може стати зрозуміло, чи буде організована повноцінна тристороння зустріч із залученням США. Попередньо вона може відбутися упродовж найближчих двох тижнів.

Марк Рютте підтвердив, що Кремль пропонує провести переговори у два етапи: спершу зустріч Зеленського та Путіна, а вже потім – тристоронній формат.

Генсек НАТО також спростував чутки про можливі обговорення членства України в Альянсі під час переговорів у Білому домі.

Ситуація така: США та деякі інші країни заявили, що вони проти членства України в НАТО. Офіційна позиція Альянсу з часів саміту 2024 року залишається незмінною – Україна має незворотний шлях до НАТО. Але тут ми не говорили про членство. Ми обговорювали лише гарантії безпеки, подібні до тих, які передбачає стаття 5, і їхні конкретні параметри,

– пояснив Рютте.

За його словами, дискусія про можливу дислокацію західних військ на території України стане предметом наступного етапу переговорів і може відбутися упродовж "кількох днів чи тижнів".

Яка позиція президента України?

Після зустрічі з Дональдом Трампом Володимир Зеленський провів брифінг, де заявив, що готовий до двосторонньої зустрічі з Путіним, після якої очікує на тристоронні переговори за участі США.

Серед основних тем він назвав гарантії безпеки для України та можливість мирного врегулювання війни.