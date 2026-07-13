Заявление Путина цитирует российское пропагандистское информационное агентство РИА Новости.

Чем на этот раз угрожает Путин?

Владимир Путин выступил с новой порцией угроз во время осмотра выставки "Все для победы!", где ему, в частности, показали макет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".

Наши ответы всегда будут зеркальными: где бы они ни пытались наносить удары на территории России, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее,

– заявил глава Кремля.

Диктатор также добавил, что Украина якобы уже ощущает последствия таких ударов и, по его словам, в дальнейшем их масштаб будет только расти.