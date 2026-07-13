Заяву Путіна цитує російське пропагандистське інформаційне агентство РИА Новости.

Чим цього разу погрожує Путін?

Володимир Путін видав нову порцію погроз під час огляду виставки "Все для перемоги!", де йому, зокрема, показали макет зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С".

Наші відповіді завжди будуть дзеркальними, куди б вони не намагалися завдавати ударів на території Росії, ми відповідатимемо дзеркально, тільки в кілька разів потужніше,

– заявив очільник Кремля.

Диктатор також додав, що Україна нібито вже відчуває наслідки таких ударів і, за його словами, надалі їхній масштаб лише зростатиме.