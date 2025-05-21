Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что Соединенные Штаты Америки могут быть против дальнейшей поддержки Украины. Это не противоречит предыдущим заявлениям администрации Дональда Трампа.

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"Если подтвердится информация, что в США выступают против определения вторжения России в Украину как незаконного, то это будет выглядеть откровенно жалко и низко", – сказал он.

Признание российской агрессии незаконной

Игорь Рейтерович отметил, что признание США российской агрессии США против Украины незаконной никоим образом не повлияло бы на миротворческие усилия Дональда Трампа и его команды.

На уровне государственного департамента во времена Трампа и на уровне Белого дома американцы уже неоднократно говорили, что война является абсолютно неспровоцированной, а Россия нарушила закон,

– отметил он.

Если США пойдут на уступки России и изменят позицию, то это нарушит репутацию страны, как лидера демократического мира.

Если администрация Трампа на это пойдет, то будет иметь гораздо больше репутационных потерь, чем каких-то реальных достижений,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что Путин любые уступки расценивает не как шанс, а проявление слабости, который провоцирует его на более агрессивные действия.

К слову, бывшая офицер разведки Андреа Кендалл-Тейлор отметила, что война в Украине непосредственно касается и США, поскольку Путин имеет амбиции, которые выходят за пределы Украины, стремясь изменить послевоенный порядок в Европе. Москва уже ведет подготовку к более широкому конфликту, и мирное соглашение на ее условиях только усилит угрозы для Запада.