Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що Сполучені Штати Америки можуть бути проти подальшої підтримки України. Це не суперечить попереднім заявам адміністрації Дональда Трампа.

Дивіться також США більше не можуть розв'язувати всі світові проблеми, – Рубіо

"Якщо підтвердиться інформація, що у США виступають проти визначення вторгнення Росії в Україну як незаконного, то це виглядатиме відверто жалюгідно і ницо", – сказав він.

Визнання російської агресії незаконною

Ігор Рейтерович зауважив, що визнання США російської агресії проти України незаконною жодним чином не вплинуло б на миротворчі зусилля Дональда Трампа та його команди.

На рівні державного департаменту за часів Трампа і на рівні Білого дому американці вже неодноразово говорили, що війна є абсолютно неспровокованою, а Росія порушила закон,

– зазначив він.

Якщо США підуть на поступки Росії й змінять позицію, то це порушить репутацію країни, як лідера демократичного світу.

Якщо адміністрація Трампа на це піде, то матиме набагато більше репутаційних втрат, ніж якихось реальних здобутків,

– підкреслив політолог.

Він додав, що Путін будь-які поступки розцінює не як шанс, а прояв слабкості, який провокує його на більш агресивні дії.

До слова, колишня офіцерка розвідки Андреа Кендалл-Тейлор наголосила, що війна в Україні безпосередньо стосується і США, оскільки Путін має амбіції, які виходять за межі України, прагнучи змінити повоєнний порядок у Європі. Москва вже веде підготовку до ширшого конфлікту, і мирна угода на її умовах лише посилить загрози для Заходу.