Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает 24 Канал. В то же время в издании не указывают, кого именно рассекретила директор нацразведки, отметив лишь некоторую известную о нем информацию.

Что известно об этом агенте?

Тулси Габбард во вторник, 19 августа, в соцсети Х обнародовала пост, в котором указала лица должностных лиц, которых она лишила допуска к секретной информации. В нем было указано 37 имен, среди которых был и вышеупомянутый агент.



Те члены разведывательного сообщества, которые предают свою присягу Конституции и ставят собственные интересы выше интересов американского народа, нарушают священное доверие, которое они обещали поддерживать. Делая это, они подрывают нашу национальную безопасность, безопасность американского народа и основополагающие принципы нашей демократической республики,

– говорится в ее сообщении.

Интересно, что большинство из них оценивали разведданные, связанные с попыткой России повлиять на результаты выборов президента США 2016 года или подписали письмо 2019 года с призывом к импичменту на тот момент президента Трампа.

По данным издания, в перечне, в частности, оказался сотрудник ЦРУ, который занимал должности в разведке более 20 лет, а в период с 2014 по 2017 год работал экспертом по вопросам России и Евразии в Национальном совете разведки.

Такое раскрытие личности тайного сотрудника или агента разведки является тяжким преступлением. В ЦРУ заявили, что это может поставить под угрозу систему прикрытия агентства, а также нанести ущерб отношениям с иностранными правительствами.

Источник, ознакомлен с последствиями, рассказал, что директор не знала, что офицер ЦРУ работал под прикрытием. Три других человека сказали, что ее офис даже не провел существенных консультаций с ЦРУ перед публикацией списка.

