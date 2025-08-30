Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, передає 24 Канал. Водночас у виданні не вказують, кого саме розсекретила директорка нацрозвідки, зазначивши лише деяку відому про нього інформацію.

Що відомо про цього агента?

Тулсі Габбард у вівторок, 19 серпня, у соцмережі Х оприлюднила пост, у якому вказала особи посадовців, яких вона позбавила допуску до секретної інформації. У ньому було вказано 37 імен, серед яких був і вищезгаданий агент.



Перелік агентів, яких позбавили доступу до секретної інформації / Тулсі Габбард

Ті члени розвідувального співтовариства, які зраджують свою присягу Конституції та ставлять власні інтереси вище за інтереси американського народу, порушують священну довіру, яку вони обіцяли підтримувати. Роблячи це, вони підривають нашу національну безпеку, безпеку американського народу та основоположні принципи нашої демократичної республіки,

– ідеться у її повідомленні.

Цікаво, що більшість з них оцінювали розвіддані, повʼязані зі спробою Росії вплинути на результати виборів президента США 2016 року або підписали листа 2019 року із закликом до імпічменту на той момент президента Трампа.

За даними видання, у переліку, зокрема, опинився співробітник ЦРУ, який обіймав посади в розвідці понад 20 років, а в період з 2014 по 2017 року працював експертом з питань Росії та Євразії в Національній раді розвідки.

Таке розкриття особи таємного співробітника або агента розвідки є тяжким злочином. У ЦРУ заявили, що це може поставити під загрозу систему прикриття агентства, а також завдати шкоди відносинам з іноземними урядами.

Джерело, ознайомлене з наслідками, розповіло, що директорка не знала, що офіцер ЦРУ працював під прикриттям. Троє інших людей сказали, що її офіс навіть не провів суттєвих консультацій з ЦРУ перед публікацією списку.

Хто ще у списку?