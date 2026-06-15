Соответствующее заявление сделала министр иностранных дел и торговли Венгрии Анита Орбан перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, пишет "Радио Свобода".

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Какую позицию озвучила Венгрия?

Украина и Венгрия после нескольких недель переговоров согласовали вопросы прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Договоренности в первую очередь охватывают сферы образования, государственного управления, культуры и национальной символики.

Большим достижением прошлой недели стало то, что эта договоренность была включена в План действий Украина – ЕС по национальным меньшинствам,

– сказала министр.

Договоренности вошли в первый переговорный кластер по фундаментальным правам и демократии, который откроют 15 июня. Совместный ориентир предусматривает, что в случае их невыполнения вступление Украины в ЕС может быть приостановлено.

На этом фоне Анита Орбан особо подчеркнула, что реализация договоренностей в отношении прав национальных меньшинств является одним из ключевых условий дальнейшего продвижения Украины на пути к ее членству в Европейском Союзе.

Помимо вышесказанного, венгерский министр отметила, что Будапешт больше не блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. По ее словам, это стало возможным после достижения договоренностей между сторонами.

Она также подчеркнула, что Венгрия поддерживает исключительно стандартный процесс расширения ЕС, основанный на реальных реформах и конкретных результатах, и выступает против любых альтернативных или упрощенных форматов членства.

Напомним, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр несколько дней назад заявил о завершении многолетнего спора относительно прав национального меньшинства в Закарпатье и достижении договоренности по этому поводу с Украиной.