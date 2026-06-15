Відповідну заяву зробила міністерка закордонних справ і торгівлі Угорщини Аніта Орбан перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, пише "Радіо Свобода".

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Яку позицію озвучила Угорщина?

Україна та Угорщина після кількох тижнів переговорів узгодили питання прав угорської меншини на Закарпатті. Домовленості насамперед охоплюють сфери освіти, державного управління, культури та національної символіки.

Великим досягненням минулого тижня стало те, що ця домовленість була включена до Плану дій Україна – ЄС щодо національних меншин,

– сказала міністерка.

Домовленості увійшли до першого переговорного кластера щодо фундаментальних прав і демократії, який відкриють 15 червня. Спільний орієнтир передбачає, що у разі їх невиконання вступ України до ЄС можуть призупинити.

На тлі цього Аніта Орбан особливо наголосила, що реалізація домовленостей стосовно прав національних меншин є однією з ключових умов подальшого просування України на шляху до її членства в Європейському Союзі.

Крім вищезгаданого, угорська міністерка зауважила, що Будапешт більше не блокує початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. За її словами, це стало можливим після досягнення домовленостей між сторонами.

Вона також наголосила, що Угорщина підтримує виключно стандартний процес розширення ЄС, заснований на реальних реформах і конкретних результатах, і проти жодних альтернативних чи спрощених форматів членства.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр кілька днів тому заявив про завершення багаторічної суперечки стосовно прав національної меншини на Закарпатті та досягнення домовленості з цього приводу з Україною.