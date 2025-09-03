Было ожидаемо, что парад пройдет помпезно. Как заметил в эфире 24 Канала политолог Владимир Фесенко, так Китай хотел показать свои военные возможности и напугать ими Запад.

Что показал парад в Китае Дональду Трампу?

С одной стороны Китай продемонстрировал, что у него есть собственная стратегическая триада – носители ядерного оружия. Страна имеет такие же возможности как США и Россия. Количественно ракет меньше, но важно, что говорится о современном оружии, военных технологииях.

Мы увидели все: от больших морских дронов до лазерного вооружения. В этом смысле Китай показал свои военно-политические амбиции. Интересно, что во время парада ближайшими к Си Цзиньпину был Путин и Ким Чен Ын.

Трамп на это отреагировал. Были теплые слова приветствий, а также заявление о заговоре против США. Это сарказм с определенной горечью. Трамп сказал, что не воспринимает парад как вызов для Америки, но даже эта фраза свидетельствует об обратном,

– отметил политолог.

Также стоит обратить внимание на то, что между республиканцами и демократами есть консенсус относительно того, что главный вызов для государства – это Китай. Администрация Трампа тоже это понимает.

Парад показал, что Китай сейчас имеет гораздо больший и современный военный потенциал. В некоторых аспектах он даже опережает США, в частности то, что касается Военно-морского флота. Ответом Америки должна стать гонка вооружений. Она уже началась.

Трамп получил четкий сигнал

Слова Трампа о заговоре лидеров Китая, России и Северной Кореи против США – были очень показательными. Он воспринимал это правильно. Визуализация дружбы Китая прежде всего с россиянами – должна заставить Трампа задуматься о его отношении к Путину.

"Сигналы, поступившие из Пекина, свидетельствуют о том, что договориться с главой Кремля точно не получится. Российский диктатор не отказывается от сотрудничества с Китаем, а только его усиливает", – подчеркнул политолог.

Стало очевидно, что Путин готов общаться с Трампом, что-то обещать лишь для того, чтобы потом использовать. Со своей стороны Китай еще больше привязывает Россию к себе. Например, через меморандум о новом экономическом проекте "Сила Сибири – 2".

Что известно о проекте "Сила Сибири – 2"?

Говорится о новом газопроводе, который существенно увеличит поставки газа в Китай. Он будет проходить через территорию Монголии и вплоть до Китая. Общая длина составит около 7 тысяч километров, из которых 2600 будут идти через Россию. Проект выгоден Путину, чтобы компенсировать потери на европейском рынке.

Пока цена, сроки и условия реализации проекта остаются неизвестными. Строительство газопровода важно для Си, но только в перспективе. Но уже сегодня это прочная привязка Москвы к Пекину.

"То, что произошло в Китае, – это "холодный душ" для Трампа. Си Цзиньпин сплачивает вокруг себя партнеров и так усиливает свой международный потенциал. Это сигнал Трампу не разбрасываться союзниками, а делать так же – объединяться с ними", – подчеркнул Владимир Фесенко.

