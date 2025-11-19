И сейчас российский диктатор Владимир Путин стремится продолжать войну бесконечно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Atlantic Counsil.

Смотрите также Речь может идти о заоблачных потерях: Путин сравнил войну в Украине со Сталинградской битвой

Какие намерения Путина в отношении Украины?

Обозреватель The Atlantic Counsil Питер Дикинсон пишет, что накануне пятого года войны мало что указывает на то, что жесткая тактика Путина работает.

Хотя России удалось оккупировать около 20 процентов территории Украины, остальные 80 процентов населения страны сейчас в подавляющем большинстве враждебно настроены в отношении Москвы и поддерживают более тесные связи с Европой. Для них вторжение 2014 и 2022 годов стали переломными моментами, которые глубоко повлияли на их понимание украинской идентичности и радикально изменили отношение к России.

Отмечается, что с 2014 года традиционные опоры российского влияния на востоке Украины, такие как Донецк и Луганск, оккупированы кремлевскими войсками и фактически отрезаны от остальной Украины.

В то же время западные регионы сейчас переживают быстрый рост благодаря притоку семей и предприятий, которые стремятся переселиться как можно дальше от зоны военных действий. В частности, население Львова с начала полномасштабного вторжения России увеличилось примерно на четверть и достигло около одного миллиона человек.

Рынок недвижимости Львова значительно превзошел региональные столицы восточной Украины и теперь соревнуется с Киевом. Аналогичным образом, Львов уступает украинской столице только по количеству новых компаний и инвестиций. В политическом и дипломатическом плане Львов также находится на подъеме. Многие посольства Киева частично переехали в этот город в 2022 году и продолжают там работать.

Кроме этого, за последние три года во Львове состоялся ряд международных мероприятий высокого уровня, включая саммиты президентов и встречи министров ЕС.

Рост Львова был настолько впечатляющим, что вызвал слухи о зависти среди киевского истеблишмента, а некоторые даже предположили, что потенциальное возобновление работы международного аэропорта Львова было намеренно отложено, чтобы не допустить дальнейшего затмения украинской столицы,

– отмечает обозреватель.

При этом каким бы ни был исход войны, смещение национального центра притяжения Украины в западную часть страны вряд ли будет обратимым. И хотя пока неясно, когда именно Украина станет полноправным членом Евросоюза, по всей стране растет уверенность в том, что некогда далекая мечта о вступлении теперь наконец становится реальностью.

Одержимость Путина Украиной отражает его страх, что консолидация демократической, европейской и действительно независимой Украины может послужить катализатором для следующего этапа отступления от Российской империи. Сейчас становится все более очевидным, что его решение вторгнуться в Украину обернулось провалом, подорвав многовековое влияние России и ускорив европейскую интеграцию, которой он так ожесточенно противостоит.

При этом Путин осознает, что если ему не удастся полностью стереть саму идею украинской нации, Украина после войны прочно станет частью западного мира, оставаясь в то же время непримиримо враждебной по отношению к России.

Вместо того чтобы признать этот катастрофический результат, он будет стремиться продолжать войну бесконечно. Путин знает, что если он остановится сейчас и примет компромиссный мир, он будет обречен войти в российскую историю как человек, потерявший Украину.

Какие заявления относительно войны в Украине сделал Путин?