І наразі російський диктатор Володимир Путін прагне продовжувати війну нескінченно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Atlantic Counsil.

Дивіться також Може йтися про захмарні втрати: Путін порівняв війну в Україні зі Сталінградською битвою

Які наміри Путіна щодо України?

Оглядач The Atlantic Counsil Пітер Дікінсон пише, що напередодні п'ятого року війни мало що вказує на те, що жорстка тактика Путіна працює.

Хоча Росії вдалося окупувати близько 20 відсотків території України, решта 80 відсотків населення країни наразі в переважній більшості вороже налаштовані щодо Москви й підтримують тісніші зв'язки з Європою. Для них вторгнення 2014 і 2022 років стали переломними моментами, які глибоко вплинули на їхнє розуміння української ідентичності та радикально змінили ставлення до Росії.

Зазначається, що з 2014 року традиційні опори російського впливу на сході України, як-от Донецьк і Луганськ, окуповані кремлівськими військами й фактично відрізані від решти України.

Водночас західні регіони зараз переживають швидке зростання завдяки припливу родин і підприємств, які прагнуть переселитися якомога далі від зони військових дій. Зокрема, населення Львова з початку повномасштабного вторгнення Росії збільшилося приблизно на чверть і сягнуло близько одного мільйона осіб.

Ринок нерухомості Львова значно перевершив регіональні столиці східної України й тепер змагається з Києвом. Аналогічним чином, Львів поступається українській столиці тільки за кількістю нових компаній та інвестицій. У політичному і дипломатичному плані Львів також перебуває на підйомі. Багато посольств Києва частково переїхали в це місто 2022 року і продовжують там працювати.

Окрім цього, за останні три роки у Львові відбулася низка міжнародних заходів високого рівня, включно із самітами президентів і зустрічами міністрів ЄС.

Зростання Львова було настільки вражаючим, що викликало чутки про заздрість серед київського істеблішменту, а дехто навіть припустив, що потенційне відновлення роботи міжнародного аеропорту Львова було навмисно відкладено, щоб не допустити подальшого затьмарення української столиці,

– зазначає оглядач.

При цьому яким би не був результат війни, зміщення національного центру тяжіння України в західну частину країни навряд чи буде оборотним. І хоча поки неясно, коли саме Україна стане повноправним членом Євросоюзу, по всій країні зростає впевненість у тому, що колись далека мрія про вступ тепер нарешті стає реальністю.

Одержимість Путіна Україною відображає його страх, що консолідація демократичної, європейської та справді незалежної України може послужити каталізатором для наступного етапу відступу від Російської імперії. Зараз стає дедалі очевиднішим, що його рішення вторгнутися в Україну обернулося провалом, підірвавши багатовіковий вплив Росії й прискоривши європейську інтеграцію, якій він так запекло протистоїть.

При цьому Путін усвідомлює, що якщо йому не вдасться повністю стерти саму ідею української нації, Україна після війни міцно стане частиною західного світу, залишаючись водночас непримиренно ворожою щодо Росії.

Замість того щоб визнати цей катастрофічний результат, він буде прагнути продовжувати війну нескінченно. Путін знає, що якщо він зупиниться зараз і прийме компромісний мир, він буде приречений увійти в російську історію як людина, яка втратила Україну.

Які заяви щодо війни в Україні зробив Путін?