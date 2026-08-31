Об этом пишет Bloomberg.

Какие последствия имеет война в Иране для ШОС?

На саммите ШОС лидер Китая Си Цзиньпин и глава России Владимир Путин впервые с начала войны США и Израиля против Ирана встретятся с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Также на саммит прибудут премьер-министр Индии Нарендра Моди, лидеры стран Центральной Азии, Пакистана и Беларуси.

По словам экспертов, с каждым годом становится все более очевидным, что формируется новый блок безопасности. Они считают, что однополярный мир, в котором доминировали США, "исчез".

В то же время противостояние Ирана с Трампом может продемонстрировать слабость ШОС.

США угрожают Тегерану и его партнерам новыми масштабными экономическими санкциями, а сама ШОС до сих пор не располагает действенными механизмами для совместного ответа.

Вероятно, Иран получит на саммите преимущественно символическую поддержку. Пекин и Москва не демонстрировали готовности оказать Тегерану военную помощь, а их экономическая поддержка остается ограниченной.

Новые санкции США могут создать для ШОС еще большие проблемы, ведь организация пытается бросить вызов мировому порядку, в котором доминирует Запад.

Старший аналитик Eurasia Group Джереми Чан считает, что Китай, скорее всего, словесно осудит действия США. Однако Пекин может не захотеть привлекать внимание к тому, что ШОС фактически не смогла обеспечить безопасность одной из своих стран-участниц.

Справка: ШОС была основана в 2001 году Китаем, Россией и странами Центральной Азии. Впоследствии к ней присоединились Индия, Пакистан, Иран и Беларусь. Афганистан и Монголия имеют статус наблюдателей, а 15 стран, в числе которых Саудовская Аравия, Турция, Египет и ОАЭ, являются партнерами по диалогу. На долю государств ШОС приходится более 40% населения мира и около четверти мирового ВВП.

Ожидается, что в кулуарах саммита Си Цзиньпин и Путин проведут переговоры. Для Кремля эта встреча важна как демонстрация отсутствия геополитической изоляции России.

Путин также встретится с Моди. Из-за санкций США против Ирана Индия лишилась возможности использовать порт Чабахар для выхода в Центральную Азию.

Моди может также неформально встретиться с Си Цзиньпином. Отношения Китая и Индии постепенно улучшаются после пограничного конфликта 2020 года.

Кроме того, Моди проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в частности, о поставах индийского вооружения.

Изначально на Западе ШОС воспринимали как восточного конкурента НАТО. В последние годы Россия, Китай, Иран и другие члены организации действительно проводили все больше совместных военных учений.

Однако в ШОС до сих пор не удалось создать собственный банк развития, общие платежные механизмы и полноценную экономическую интеграцию.

По мнению Темура Умарова, научного сотрудника Carnegie Russia Eurasia Center, лидеры ШОС будут стремиться сделать саммит максимально значимым, чтобы показать Трампу: по другую сторону современного мирового порядка также есть сильные государства.

В то же время он отметил, что Запад придает ШОС гораздо большее значение, чем она имеет на самом деле.