Про це пише Bloomberg.

Які наслідки війна в Ірані має для ШОС?

На саміті ШОС лідер Китаю Сі Цзіньпін і очільник Росії Володимир Путін уперше від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану зустрінуться з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Також на саміт приїдуть прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, лідери країн Центральної Азії, Пакистану та Білорусі.

За словами експертів, щороку дедалі чіткіше видно, що формується новий безпековий блок. Вони вважають, що однополярний світ, у якому домінували США, "зник".

Водночас протистояння Ірану з Трампом може показати слабкість ШОС.

США погрожують Тегерану та його партнерам новими масштабними економічними санкціями, а сама ШОС досі не має дієвих механізмів для спільної відповіді.

Ймовірно, Іран отримає на саміті переважно символічну підтримку. Пекін і Москва не демонстрували готовності надати Тегерану військову допомогу, а їхня економічна підтримка залишається обмеженою.

Нові санкції США можуть створити для ШОС ще більші проблеми, адже організація намагається кинути виклик світовому порядку, в якому домінує Захід.

Старший аналітик Eurasia Group Джеремі Чан вважає, що Китай, найімовірніше, словесно засудить дії США. Однак Пекін може не захотіти привертати увагу до того, що ШОС фактично не змогла забезпечити безпеку однієї зі своїх країн-членів.

Довідка: ШОС заснували у 2001 році Китай, Росія та країни Центральної Азії. Згодом до неї приєдналися Індія, Пакистан, Іран і Білорусь. Афганістан і Монголія мають статус спостерігачів, а 15 країн, серед яких Саудівська Аравія, Туреччина, Єгипет та ОАЕ, є партнерами з діалогу. На держави ШОС припадає понад 40% населення світу та близько чверті світового ВВП.

Очікується, що на полях саміту Сі Цзіньпін і Путін проведуть переговори. Для Кремля зустріч важлива як демонстрація відсутності геополітичної ізоляції Росії.

Путін також зустрінеться з Моді. Через санкції США проти Ірану Індія втратила можливість використовувати порт Чабахар для виходу до Центральної Азії.

Моді може також неформально зустрітися із Сі Цзіньпіном. Відносини Китаю та Індії поступово покращуються після прикордонного конфлікту 2020 року.

Також Моді проведе переговори з прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном щодо, зокрема, постачання індійського озброєння.

Спочатку на Заході ШОС сприймали як східного конкурента НАТО. В останні роки Росія, Китай, Іран та інші члени організації справді проводили дедалі більше спільних військових навчань.

Однак у ШОС досі не змогли створити власний банк розвитку, спільні платіжні механізми та повноцінну економічну інтеграцію.

На думку Темура Умарова, наукового співробітника Carnegie Russia Eurasia Center, лідери ШОС намагатимуться зробити саміт максимально значущим, щоб показати Трампу: по інший бік сучасного світового порядку також є сильні держави.

Водночас він зазначив, що Захід надає ШОС значно більшого значення, ніж вона реально має.