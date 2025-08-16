Так, нарушая протокол, российский диктатор первым взял слово на пресс-конференции с Трампом. Он повторил ряд давних кремлевских информационных нарративов о войне в Украине, российскую историю и отношения США и России, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

Смотрите также Трамп предполагает, что скоро может состояться его встреча с Зеленским и Путиным

Изменил ли Путин позицию после саммита с Трампом?

Путин отметил важность "устранения коренных причин" войны в Украине, под которыми подразумевается расширение НАТО на восток и якобы дискриминацию русскоязычных в Украине.

Также глава Кремля обвинил европейские государства в попытках сорвать переговорный процесс.

На совместной пресс-конференции Путин не дал ни одного сигнала о готовности изменить свои военные цели или идти на компромиссы. Он повторил риторику, которую использует с 2021 года, чтобы оправдать российскую агрессию против Украины, и продемонстрировал, что его взгляды на украинский суверенитет не изменились,

– отметили аналитики ISW.

Путин использовал свой визит на Аляску , чтобы снова озвучить старый кремлевский тезис об "общих корнях" России и Украины и назвать украинцев "братским народом".

Напомним, что в июле 2021 года диктатор опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев", где утверждал, что украинцы и белорусы всегда были частью "единого русского народа" благодаря общему "историческому и духовному пространству". В статье открыто ставилось под сомнение существование Украины как независимого государства.

Выступление в Анкоридже показало, что глава Кремля и в дальнейшем считает, что Украина может существовать как государство только при условии подчинения России.