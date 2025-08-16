Так, порушуючи протокол, російський диктатор першим взяв слово на пресконференції з Трампом. Він повторив низку давніх кремлівських інформаційних наративів про війну в Україні, російську історію та відносини США та Росії, передає 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.

Чи змінив Путін позицію після саміту з Трампом?

Путін наголосив на важливості "усунення корінних причин" війни в Україні, під якими мається на увазі розширення НАТО на схід та нібито дискримінацію російськомовних в Україні.

Також очільник Кремля звинуватив європейські держави у спробах зірвати переговорний процес.

На спільній пресконференції Путін не дав жодного сигналу про готовність змінити свої воєнні цілі чи йти на компроміси. Він повторив риторику, яку використовує з 2021 року, щоб виправдати російську агресію проти України, й продемонстрував, що його погляди на український суверенітет не змінилися,

– наголосили аналітики ISW.

Путін використав свій візит на Аляску , щоб знову озвучити стару кремлівську тезу про "спільне коріння" Росії й України та назвати українців "братнім народом".

Нагадаємо, що у липні 2021 року диктатор опублікував статтю "Про історичну єдність росіян та українців", де стверджував, що українці та білоруси завжди були частиною "єдиного російського народу" завдяки спільному "історичному й духовному простору". У статті відкрито ставилося під сумнів існування України як незалежної держави.

Виступ в Анкориджі засвідчив, що очільник Кремля і надалі вважає, що Україна може існувати як держава лише за умови підпорядкування Росії.