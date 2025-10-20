Об этом сообщил глава МИД страны Георгий Георгиев в комментарии "Болгарскому национальному радио", пишет 24 Канал.

Что говорят в Болгарии о возможности пропустить самолет Путина?

В Болгарии заявили, что готовы пропустить самолет Путина через свое воздушное пространство для возможной встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом в Будапеште, если Россия обратится с такой просьбой.

Когда прилагаются усилия для достижения мира, если условием для этого является проведение встречи, то логично, чтобы такая встреча была организована всеми возможными способами,

– сказал Георгиев.

Его спросили, означает ли это, что Болгария предоставит коридор, министр ответил довольно лаканично и вполне понятно.

"А как предлагается провести встречу, если один из участников не сможет на нее прибыть?" – подчеркнул он.

Встреча Путина и Трампа