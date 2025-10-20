Об этом сообщил глава МИД страны Георгий Георгиев в комментарии "Болгарскому национальному радио", пишет 24 Канал.
Что говорят в Болгарии о возможности пропустить самолет Путина?
В Болгарии заявили, что готовы пропустить самолет Путина через свое воздушное пространство для возможной встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом в Будапеште, если Россия обратится с такой просьбой.
Когда прилагаются усилия для достижения мира, если условием для этого является проведение встречи, то логично, чтобы такая встреча была организована всеми возможными способами,
– сказал Георгиев.
Его спросили, означает ли это, что Болгария предоставит коридор, министр ответил довольно лаканично и вполне понятно.
"А как предлагается провести встречу, если один из участников не сможет на нее прибыть?" – подчеркнул он.
Встреча Путина и Трампа
Дональд Трамп и Владимир Путин провели двухчасовой телефонный разговор 16 октября. По итогам встречи лидер США сообщил, что вскоре они встретятся в Будапеште.
Трамп считает, что такая встреча может помочь "положить конец этой бесславной войне между Россией и Украиной".
Пресс-секретарь МИД России Захарова сообщила, что российские дипломаты "серьезно и глубоко" готовятся к встрече Трампа с Путиным, которая должна состояться в ближайшее время в Будапеште.
Местом встречи выбрали Венгрию не просто так. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что это огромный подарок для главы правительства Венгрии Виктора Орбана. В 2026 году там состоятся парламентские выборы. И Орбан будет иметь аргумент, что он причастен к большой политике.