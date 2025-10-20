Про це повідомив глава МЗС країни Георгій Георгієв у коментарі "Болгарському національному радіо", пише 24 Канал.
Дивіться також Путін та Зеленський ненавидять один одного, це все ускладнює, – Трамп
Що кажуть в Болгарії про можливість пропустити літак Путіна?
В Болгарії заявили, що готові пропустити літак Путіна через свій повітряний простір для можливої зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом у Будапешті, якщо Росія звернеться із таким проханням.
Коли докладаються зусилля для досягнення миру, якщо умовою для цього є проведення зустрічі, то найлогічніше, щоб така зустріч була організована всіма можливими способами,
– сказав Георгієв.
Його запитали, чи означає це, що Болгарія надасть коридор, міністр відповів доволі лаконічно і цілком зрозуміло.
"А як пропонується провести зустріч, якщо один з учасників не зможе на неї прибути?" – наголосив він.
Зустріч Путіна і Трампа
Дональд Трамп і Володимир Путін провели двогодинну телефонну розмову 16 жовтня. За підсумками зустрічі лідер США повідомив, що невдовзі вони зустрінуться в Будапешті.
Трамп вважає, що така зустріч може допомогти "покласти край цій безславній війні між Росією та Україною".
Речниця МЗС Росії Захарова повідомила, що російські дипломати "серйозно й глибоко" готуються до зустрічі Трампа з Путіним, яка має відбутися найближчим часом в Будапешті.
Місцем зустрічі обрали Угорщину не просто так. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначив, що це величезний подарунок для глави уряду Угорщини Віктора Орбана. У 2026 році там відбудуться парламентські вибори. І Орбан матиме аргумент, що він дотичний до великої політики.