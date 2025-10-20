Про це повідомив глава МЗС країни Георгій Георгієв у коментарі "Болгарському національному радіо", пише 24 Канал.

Що кажуть в Болгарії про можливість пропустити літак Путіна?

В Болгарії заявили, що готові пропустити літак Путіна через свій повітряний простір для можливої зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом у Будапешті, якщо Росія звернеться із таким проханням.

Коли докладаються зусилля для досягнення миру, якщо умовою для цього є проведення зустрічі, то найлогічніше, щоб така зустріч була організована всіма можливими способами,

– сказав Георгієв.

Його запитали, чи означає це, що Болгарія надасть коридор, міністр відповів доволі лаконічно і цілком зрозуміло.

"А як пропонується провести зустріч, якщо один з учасників не зможе на неї прибути?" – наголосив він.

Зустріч Путіна і Трампа