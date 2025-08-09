Впрочем, вероятно, в Москве готовят почву для срыва встречи лидеров. Как и присуще россиянам, они планируют перебросить вину на другие страны, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Как Москва может сорвать встречу Путина и Трампа?

Так, спецпредставитель России по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев опубликовал сообщение в телеграмме, в котором заявил, что ряд стран, заинтересованных в продолжении войны, приложат сверхусилия, чтобы сорвать саммит Путина и Трампа. Дмитриев предупредил, что эти "страны" могут прибегать к провокациям и дезинформации.

Этот пост чиновник опубликовал, цитируя публикацию в соцсетях Дэна Колдуэлла, бывшего советника Пита Гегсета.

В своем посте Колдуэлл также отметил, что будет осуществлена "скоординированная попытка" подорвать встречу на Аляске.

Как ранее писали СМИ, в апреле Колдуэлл был уволен из Пентагона и отправлен в административный отпуск из-за "несанкционированного разглашения информации".