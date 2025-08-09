Втім, ймовірно, у Москві готують ґрунт для зриву зустрічі лідерів. Як і притаманно росіянам, вони планують перекинути провину на інші країни, передає 24 Канал із посиланням на Sky News.

Як Москва може зірвати зустріч Путіна та Трампа?

Так, спецпредставник Росії з питань інвестицій Кирило Дмитрієв опублікував допис у телеграмі, у якому заявив, що низка країн, зацікавлених у продовженні війни, докладуть надзусилля, аби зірвати саміт Путіна і Трампа. Дмитрієв попередив, що ці "країни" можуть вдаватися до провокацій і дезінформації.

Цей пост чиновник опублікував, цитуючи публікацію в соцмережах Дена Колдуелла, колишнього радника Піта Гегсета.

У своєму дописі Колдуелл також зазначив, що буде здійснено "скоординовану спробу" підірвати зустріч на Алясці.

Як раніше писали ЗМІ, у квітні Колдуелла було звільнено з Пентагону та відправлено в адміністративну відпустку через "несанкціоноване розголошення інформації".