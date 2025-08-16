В комментарии российским СМИ представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему на брифинге Трамп и Путин пропустили сессию вопросов и ответов, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Почему Путин и Трамп не отвечали на вопросы прессы?

По словам Пескова, политики не отвечали на вопросы прессы, потому что "сделали исчерпывающие заявления".

"Разговор прошел очень позитивно, и оба президента об этом говорили. Именно этот разговор позволяет нам уверенно продолжать движение вперед в поиске вариантов решения (конфликта – 24 Канал)", – сказал российский чиновник.

К слову, после того, как Владимир Путин слез с самолета и обнялся с Трампом, одна из репортеров поинтересовалась у диктатора, прекратит ли он убивать гражданских. Глава Кремля сделал вид, что он не услышал вопрос.

Тот же вопрос прозвучал, когда уже Путин, Трамп и представители делегаций позировали прессе для фото. Российский диктатор снова не ответил, но цинично улыбался в камеру.