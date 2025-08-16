Видео неанонсированного сопровождения обнародовали в телеграмме пресс-службы Кремля, передает 24 Канал.

Каким было сопровождение Путина с Аляски?

Кремль показал видео, снятое из кабины самолета с российским флагом. На кадрах видно, что борт сопровождают два американских истребителя. Вероятно, это были F-22.

Истребители США летят рядом с самолетом Путина: смотрите видео

В комментарии к видео указано, что речь идет о полете российского диктатора Путина с Аляски в Россию после его переговоров с Трампом 15 августа. Кремль подчеркнул, что это было сопровождение именно американскими самолетами.

В то же время американская сторона не сообщала о каких-либо договоренностях по сопровождению самолета с российским президентом.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп по прибытии на саммит в Аляску покинули аэропорт на одном автомобиле. Отмечалось, что президент России поехал в лимузине "The Beast" президента США. Хотя он привез свой собственный лимузин "Aurus".

В результате переговоров Дональд Трамп поддержал идею Путина относительно соглашения без прекращения огня. Однако Зеленский отверг предложение заморозить фронт в обмен на Донбасс.