Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на журналистов Reuters.

Что известно о возможной встрече Зеленского, Трампа и Путина?

На онлайн-встрече Владимира Зеленского, лидеров стран Европейского Союза и Дональда Трампа речь шла о возможном месте трехсторонней встречи, которая стала бы шагом для завершения войны в Украине. Издание отмечает, что среди вариантов, где бы проведение таких переговоров было бы возможным, рассматриваются страны Европы и Ближнего Востока.

Ранее президент США рассказал, что он будет готов к еще одной встрече с Владимиром Путиным с участием президента Зеленского, при условии, что саммит на Аляске в пятницу, 15 августа, "пройдет хорошо".

К слову, после телефонного разговора между Трампом и европейскими лидерами в среду, 13 июля, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент США "будет бороться" за трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским, которая может состояться в Европе.

Владимир Зеленский в свою очередь поддерживает инициативу Трампа о прекращении огня в Украине и проведении трехсторонних переговоров. Украинский президент уверен, что разговоры о мире должны происходить вместе с украинской стороной.

Американский лидер хотя и не ожидает положительных изменений после встречи с Путиным на Аляске, все же предупредил Кремль о том, что будут "очень серьезные последствия" для Путина, если тот не согласится остановить войну в Украине.