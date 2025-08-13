Про це пише 24 Канал з посиланням на журналістів Reuters.

Що відомо про можливу зустріч Зеленського, Трампа та Путіна?

На онлайн-зустрічі Володимира Зеленського, лідерів країн Європейського Союзу та Дональда Трампа йшлося про можливе місце тристоронньої зустрічі, яка стала б кроком для завершення війни в Україні. Видання зазначає, що серед варіантів, де б проведення таких переговорів було б можливим, розглядаються країни Європи та Близького Сходу.

Раніше президент США розповів, що він буде готовий до ще однієї зустрічі з Володимиром Путіним за участі президента Зеленського, за умови, що саміт на Алясці у п'ятницю, 15 серпня, "пройде добре".

До слова, після телефонної розмови між Трампом та європейськими лідерами у середу, 13 липня, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президент США "боротиметься" за тристоронню зустріч з Путіним і Зеленським, яка може відбутися в Європі.

Володимир Зеленський своєю чергою підтримує ініціативу Трампа щодо припинення вогню в Україні та проведення тристоронніх перемовин. Український президент впевнений, що розмови про мир мають відбуватись разом з українською стороною.

Американський лідер хоча й не очікує позитивних змін після зустрічі з Путіним на Алясці, все ж попередив Кремль про те, що будуть "дуже серйозні наслідки" для Путіна, якщо той не погодиться зупинити війну в Україні.