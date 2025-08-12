Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Петр Олещук, подчеркнув, что таким образом Штаты создают для Путина ситуацию, когда придется выбирать: либо он будет дружить с США и совместно зарабатывать деньги, или они вытеснят Россию с энергорынков.

Встреча Трампа и Путина: Китай может начать интриги

Политолог привел пример ситуации с заключением мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Он отметил, что кроме договоренностей о прекращении боевых действий говорится о сотрудничестве между Баку и Вашингтоном и снятие со стороны США моратория на продажу оружия Азербайджану.

"Очевидно, что США рассматривают Азербайджан в качестве стратегического партнера в регионе. Продажа оружия со стороны Штатов – это способ привязать к себе любое государство", – озвучил Олещук.

Вашингтон создает ситуацию, когда странам лучше дружить с США, иначе они создадут проблемы им. В частности, это касается сейчас России.

Есть один фактор, о котором особо не говорят, но который может сыграть решающую роль. Это фактор Китая. Мне интересно, насколько Китаю вся эта ситуация нравится, все эти встречи на Аляске, обсуждение вопросов вне его,

– озвучил политолог.

По сути, как заметил Олещук, говорится о возвращении того формата отношений между США и Россией, который озвучивался весной 2025 года. Тогда его достижение сорвалось и, как предположил политолог, в этом сыграл свою роль Пекин. Ведь после этого состоялся помпезный парад в Москве, где главным персонажем был не Путин, а Си Цзиньпин. А наличие там китайских военнослужащих стало символом военного присутствия Китая в России.

"У меня есть подозрения, что на этой неделе начнутся интриги в том числе с участием Китая. Он может быть не особо в восторге от идеи встречи Трампа и Путина, а особенно на Аляске, на американской территории", – отметил политолог.

Напомним, что Путин перед встречей с Трампом поговорил по телефону с Си Цзиньпинем. Президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов отметил, что Россия критически зависима от Китая. Он убежден, что россияне ограничены волей Си Цзиньпина и если тот нацелен будет продолжать войну, она будет длиться и дальше.