Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Петро Олещук, підкресливши, що таким чином Штати створюють для Путіна ситуацію, коли доведеться обирати: або він буде дружити з США і спільно заробляти гроші, або вони витіснять Росію з енергоринків.

Зустріч Трампа і Путіна: Китай може розпочати інтриги

Політолог навів приклад ситуації з укладанням мирної угоди між Азербайджаном і Вірменією. Він зауважив на тому, що окрім домовленостей про припинення бойових дій мовиться про співпрацю між Баку і Вашингтоном та зняття з боку США мораторію на продаж зброї Азербайджану.

"Очевидно, що США розглядають Азербайджан в якості стратегічного партнера в регіоні. Продаж зброї з боку Штатів – це спосіб прив'язати до себе будь-яку державу", – озвучив Олещук.

Вашингтон створює ситуацію, коли країнам краще дружити з США, інакше вони створять проблеми їм. Зокрема, це стосується наразі Росії.

Є один фактор, про який особливо не говорять, але який може зіграти вирішальну роль. Це фактор Китаю. Мені цікаво, наскільки Китаю вся ця ситуація подобається, всі ці зустрічі на Алясці, обговорення питань поза ним,

– озвучив політолог.

По суті, як зауважив Олещук, мовиться про повернення того формату відносин між США та Росією, який озвучувався навесні 2025 року. Тоді його досягнення зірвалося і, як припустив політолог, в цьому відіграв свою роль Пекін. Адже після цього відбувся помпезний парад у Москві, де головним персонажем був не Путін, а Сі Цзіньпін. А наявність там китайських військовослужбовців стало символом військової присутності Китаю в Росії.

"В мене є підозри, що цього тижня почнуться інтриги у тому числі за участю Китаю. Він може бути не особливо у захваті від ідеї зустрічі Трампа і Путіна, а особливо на Алясці, на американській території", – зазначив політолог.

Нагадаємо, що Путін перед зустріччю з Трампом поговорив телефоном з Сі Цзіньпінем. Президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов наголосив на тому, що Росія критично залежна від Китаю. Він переконаний, що росіяни обмеженні волею Сі Цзіньпіна і якщо той націлений буде продовжувати війну, вона триватиме й далі.