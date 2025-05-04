Экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес рассказал 24 Каналу, действительно ли президент США кардинально изменил свое отношение к Украине. Также Владимир Зеленский назвал встречу с Дональдом Трампом хоть и самой короткой, но самой предметной. Формат тет-а-тет, по словам президента Украины "сработал" и атмосфера разговора была правильной.

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Это был бы настоящий рычаг давления

"Президент Зеленский заслуживает похвалы за свое невероятное терпение, настойчивость, готовность сесть за стол переговоров и продолжить попытки объяснить американскому президенту, что происходит на самом деле", – подчеркнул Ходжес.

Фото с этой встречи разлетелось по миру и даже появились мемы, что, мол "американский президент встречается с лидером свободного мира президентом Зеленским". Это, по словам экс-командующего армии США в Европе, является удивительным поворотом относительно того, как люди воспринимают лидеров Украины и Соединенных Штатов.

Я бы доверял тому, что сказал президент Зеленский. Однако, если бы эта встреча в Риме была такой, что президент Трамп выслушал бы президента Украины, наконец понял, что происходит, и после этого бы осуществил реальное давление на Россию, тогда я был бы поражен,

– подчеркнул он.

Однако пока, по мнению экс-командующего армии США в Европе, нет никаких изменений в американском подходе к России. Путину не выставлены условия, что если он не примет 30-дневное перемирие, США предоставят Украине без ограничений все, что ей нужно, и введут дополнительные санкции против России, которые разрушат ее нефтегазовую отрасль.

Это был бы настоящий рычаг давления, и президент США мог бы сделать все эти шаги, если был серьезно настроен. Однако если он не сделает ничего из этого, то я бы не был оптимистично настроенным после встречи в Ватикане,

– отметил Бен Ходжес.

Он добавил, что Владимир Зеленский мог бы получить определенное вдохновение от того факта, что все другие лидеры поддерживали его, аплодировали ему. Хотя в то же время Европе нужно время, чтобы полностью организоваться.

Европейские страны, уверен он, имеют возможности, ресурсы и промышленность, которые многократно превосходят потенциал России. Поэтому они могут сделать реальные шаги, чтобы изменить ситуацию для Украины.

Напомним, что в издании The Wall Street Journal отметили, что 15-минутная встреча Зеленского и Трампа в Ватикане, возможно, "примирила лидеров и спасла их отношения". В издании указали, что лучше всего в этой встрече было то, что "на ней были только они двое". А если бы на ней присутствовали Стив Уиткофф или Джей Ди Вэнс, все бы было "искажено".