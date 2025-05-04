Екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес розповів 24 Каналу, чи дійсно президент США кардинально змінив своє ставлення до України. Також Володимир Зеленський назвав зустріч з Дональдом Трампом хоч і найкоротшою, але найпредметнішою. Формат тет-а-тет, за словами президента України "спрацював" і атмосфера розмови була правильною.

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Це був би справжній важіль тиску

"Президент Зеленський заслуговує на похвалу за своє неймовірне терпіння, наполегливість, готовність сісти за стіл переговорів та продовжити спроби пояснити американському президенту, що відбувається насправді", – підкреслив Годжес.

Фото з цієї зустрічі розлетілося світом і навіть з'явилися меми, що, мовляв "американський президент зустрічається з лідером вільного світу президентом Зеленським". Це, за словами екскомандувача армії США в Європі, є дивовижним поворотом щодо того, як люди сприймають лідерів України та Сполучених Штатів.

Я б довіряв тому, що сказав президент Зеленський. Однак, якби ця зустріч в Римі була такою, що президент Трамп вислухав би президента України, нарешті зрозумів, що відбувається, і після цього б здійснив реальний тиск на Росію, тоді я був би вражений,

– наголосив він.

Проте наразі, на думку екскомандувача армії США в Європі, немає жодних змін в американському підході до Росії. Путіну не виставили умови, якщо він не прийме 30-денне перемир'я, США нададуть Україні без обмежень все, що їй потрібно, та введуть додаткові санкції проти Росії, які зруйнують її нафтогазову галузь.

Це був би справжній важіль тиску, і президент США міг би зробити всі ці кроки, яки був серйозно налаштований. Однак якщо він не вчинить нічого з цього, то я б не був оптимістично налаштованим після зустрічі у Ватикані,

– відзначив Бен Годжес.

Він додав, що Володимир Зеленський міг би дістати певне натхнення від того факту, що всі інші лідери підтримували його, аплодували йому. Хоча водночас Європі потрібен час, щоб повністю організуватися.

Європейські країни, впевнений він, мають можливості, ресурси та промисловість, які багаторазово перевершують потенціал Росію. Тому вони можуть зробити реальні кроки, щоб змінити ситуацію для України.

Нагадаємо, що у виданні The Wall Street Journal зазначили, що 15-хвилинна зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані, можливо, "примирила лідерів та врятувала їхні стосунки". У виданні вказали, що найкраще в цій зустрічі було те, що "на ній були тільки вони двоє". А якби на ній були присутні Стів Віткофф чи Джей Ді Венс, усе б було "спотворено".