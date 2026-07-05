Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Что известно о закрытии "русского дома" в Молдове?

Еще в прошлом году Министерство иностранных дел Молдовы заявило, что не намерено продлевать действие этого соглашения. После его истечения российское представительство было официально закрыто. В Центре стратегических коммуникаций подчеркнули, что "русский дом" не является обычным культурным центром. Это официальное представительство "Россотрудничества" – государственной структуры России, которую Кремль годами использовал в качестве инструмента "мягкой силы", распространения пропаганды и политического влияния за рубежом.

Также отмечается, что деятельность подобных центров неоднократно привлекала внимание спецслужб различных государств из-за подозрений в использовании их в качестве прикрытия для разведывательной и агентурной деятельности. Кроме того, сотрудники таких учреждений нередко обладают дипломатическим иммунитетом.

Глава российского ведомства Игорь Чайка прокомментировал решение Молдовы. По его словам, учреждение прекратило деятельность 4 июля после того, как Кишинев не продлил межправительственное соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров.

Чайка заявил, что, несмотря на закрытие "русского дома", Россия планирует продолжать гуманитарное сотрудничество с Молдовой.

Что готовит российская пропаганда?

Российские спецслужбы готовят новую информационную провокацию, направленную на ухудшение отношений между Украиной и Польшей. По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, ФСБ планирует обнародовать поддельные или сфальсифицированные документы о Волынской трагедии, чтобы спровоцировать раскол между двумя странами. Российские СМИ уже готовы к запуску этой информационной кампании.

Россияне не прекращают попыток атаковать украинское руководство. В частности, российские пропагандисты распространяют новый фейк о якобы проведенных обысках у родителей президента Владимира Зеленского. Для этого они сфабриковали видео и подделали материалы известных зарубежных и украинских СМИ, утверждая, что НАБУ якобы обнаружило на счетах семьи президента 11 миллионов долларов. В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что эта информация полностью не соответствует действительности.