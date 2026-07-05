Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Що відомо про закриття "руского дома" у Молдові?

Ще торік Міністерство закордонних справ Молдови заявило, що не має наміру продовжувати дію цієї угоди. Після її завершення російське представництво було офіційно закрите. У Центрі стратегічних комунікацій наголосили, що "рускій дом" не є звичайним культурним осередком. Це офіційне представництво "россотруднічества" – державної структури Росії, яку Кремль роками використовував як інструмент "м'якої сили", поширення пропаганди та політичного впливу за кордоном.

Також зазначається, що діяльність подібних центрів неодноразово привертала увагу спецслужб різних держав через підозри у використанні їх як прикриття для розвідувальної та агентурної діяльності. Крім того, співробітники таких установ нерідко мають дипломатичний імунітет.

Голова російського відомства Ігор Чайка прокоментував рішення Молодови. За його словами, установа завершила діяльність 4 липня після того, як Кишинів не продовжив міжурядову угоду з Росією про створення та функціонування культурних центрів.

Чайка заявив, що, попри закриття "руского дому", Росія планує продовжувати гуманітарне співробітництво з Молдовою.

Що готує російська пропаганда?

Російські спецслужби готують нову інформаційну провокацію, спрямовану на погіршення відносин між Україною та Польщею. За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, ФСБ планує оприлюднити фальшиві або сфальсифіковані документи щодо Волинської трагедії, щоб спровокувати розкол між двома країнами. Російські медіа вже готові до запуску цієї інформаційної кампанії.

Росіяни не зупиняють спроб атакувати українське керівництво. Зокрема, російські пропагандисти поширюють новий фейк про нібито обшуки у батьків президента Володимира Зеленського. Для цього вони сфабрикували відео та підробили матеріали відомих іноземних і українських медіа, стверджуючи, що НАБУ нібито виявило на рахунках родини президента 11 мільйонів доларів. У Центрі протидії дезінформації наголосили, що ця інформація є повністю неправдивою.