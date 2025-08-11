Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами проведут онлайн-разговор с президентом США Дональдом Трампом в эту среду, за два дня до его запланированной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский и европейские лидеры согласуют позиции с Трампом перед его встречей с Путиным

В комментарии Общественному заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Подеста сообщила, что встречу организует канцлер Германии Олаф Мерц, а в ней примет участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Переговоры имеют целью скоординировать позиции по войне в Украине и подчеркнуть важность привлечения Киева к любым мирным договоренностям.

Ранее Белый дом анонсировал саммит на Аляске между Трампом и Путиным, который вызвал беспокойство из-за возможного игнорирования интересов Украины. Совместный разговор Зеленского и европейских лидеров с Трампом станет важным шагом международной дипломатии для усиления позиций Киева накануне ключевых переговоров.