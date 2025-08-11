Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Президент України Володимир Зеленський разом із європейськими лідерами проведуть онлайн-розмову з президентом США Дональдом Трампом у цю середу, за два дні до його запланованої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Зеленський та європейські лідери узгодять позиції з Трампом перед його зустріччю з Путіним

У коментарі Суспільному заступниця головної речниці Єврокомісії Подеста повідомила, що зустріч організовує канцлер Німеччини Олаф Мерц, а в ній візьме участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Переговори мають на меті скоординувати позиції щодо війни в Україні та наголосити на важливості залучення Києва до будь-яких мирних домовленостей.

Раніше Білий дім анонсував саміт на Алясці між Трампом і Путіним, який викликав занепокоєння через можливе ігнорування інтересів України. Спільна розмова Зеленського та європейських лідерів із Трампом стане важливим кроком міжнародної дипломатії для посилення позицій Києва напередодні ключових переговорів.