Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Почему Зеленский и Орбан не встретятся?

В последнее время отношения Украины и Венгрии очень напряженные, особенно на фоне обсуждаемой поездки Путина в Будапешт. Поэтому встреча украинского и венгерского лидеров могла бы способствовать взаимопониманию. Но они не увидятся.

Высокопоставленный чиновник ЕС анонимно рассказал журналистам, что 23 октября в Брюсселе состоится заседание Европейского совета. Первый вопрос в повестке дня посвящен Украине. Но Орбана не будет.

Виктор Орбан не будет участвовать в обсуждении украинского вопроса, который стоит первым в повестке дня Европейского совета... Он приедет на заседание Европейского совета только после обеда, поскольку должен участвовать в торжествах по случаю национального праздника Венгрии,

– рассказал источник.

Справка. 23 октября отмечают Национальный день Венгрии. Праздник связан с событиями 1956 года, когда в стране началась революция. Люди вышли на демонстрации, чтобы заявить несогласие с советской оккупацией, но потом началось вооруженное противостояние. 10 ноября венгры прекратили вооруженное сопротивление.

Орбан передал своему другу Фицо право голосовать от имени Венгрии на заседании. Скорее всего, "выводы об Украине будут, как и в прошлые разы, утверждены не единогласно, а 26 государствами – Венгрия снова воздержится", предположил источник.

"Зеленский примет участие в обсуждении украинского вопроса в его первой части. Далее лидеры ЕС продолжат дискуссию без украинского президента (...) Пока официально не подтверждается физическое присутствие Зеленского в Брюсселе 23 октября, но ожидается, что он прибудет на саммит ЕС лично", – уточнили журналисты со ссылкой на собеседника.

Обратите внимание! В 1989 году молодой Виктор Орбан прославился своей речью, в которой требовал вывода советских оккупационных войск из Венгрии. Он произнес речь на церемонии перезахоронения бывшего премьера Имре Надя и других политических деятелей Венгрии, которых советская власть казнила в 1958-м. Это часто вспоминают Орбану, который сейчас проводит пророссийскую политику. Поэтому очень интересно, что скажет Орбан на праздновании в этом году.

