Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Чому Зеленський і Орбан не зустрінуться?

Останнім часом відносини України та Угорщини дуже напружені, особливо на тлі обговорюваної поїздки Путіна в Будапешт. Тому зустріч українського й угорського лідерів могла би сприяти порозумінню. Та вони не побачаться.

Високопосадовець ЄС анонімно розповів журналістам, що 23 жовтня в Брюсселі відбудеться засідання Європейської ради. Перше питання у порядку денному присвячено Україні. Але Орбана не буде.

Віктор Орбан не буде брати участь в обговоренні українського питання, яке стоїть першим у порядку денному Європейської ради… Він приїде на засідання Європейської ради лише після обіду, оскільки має брати участь в урочистостях з нагоди національного свята Угорщини,

– розповіло джерело.

Довідка. 23 жовтня відзначають Національний день Угорщини. Свято пов'язано з подіями 1956 року, коли в країні почалася революція. Люди вийшли на демонстрації, щоб заявити незгоду з радянською окупацією, але потім почалося збройне протистояння. 10 листопада угорці припинили збройний опір.

Орбан передав своєму другу Фіцо право голосувати від імені Угорщини на засіданні. Швидше за все, "висновки про Україну будуть, як і в минулі рази, затверджені не одностайно, а 26 державами – Угорщина знову утримається", припустило джерело.

"Зеленський візьме участь в обговоренні українського питання у його першій частині. Далі лідери ЄС продовжать дискусію без українського президента (...) Наразі офіційно не підтверджується фізична присутність Зеленського у Брюсселі 23 жовтня, але очікується, що він прибуде на саміт ЄС особисто", – уточнили журналісти з посиланням на співрозмовника.

Зверніть увагу! 1989 року молодий Віктор Орбан уславився своєю промовою, в якій вимагав виведення радянських окупаційних військ із Угорщини. Він виголосив промову на церемонії перепоховання колишнього прем'єра Імре Надя та інших політичних діячів Угорщини, яких радянська влада стратила в 1958-му. Це часто пригадують Орбану, який зараз провадить проросійську політику. Тож дуже цікаво, що скаже Орбан на святкуванні цього року.

Зустріч Путіна та Трампа в Угорщині скасували