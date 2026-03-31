США можуть переглянути відносини з НАТО після закінчення війни в Ірані, – Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення війни з Іраном, Штати можуть переглянути формат співпраці з НАТО. Причиною він назвав розчарування позицією окремих союзників, які не підтримали Вашингтон під час конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомили в Bloomberg.

Чому США можуть переглянути відносини з НАТО?

На думку Рубіо, партнерство має бути взаємовигідним.

Президенту та нашій країні доведеться переглянути все це після завершення цієї операції. Якщо НАТО захищає Європу у разі нападу, але водночас не дозволяє нам використовувати бази, коли це потрібно – це не дуже хороша домовленість,

– заявив держсекретар.

Раніше із критикою союзників виступав і Дональд Трамп. Він назвав деяких партнерів "боягузами", а сам Альянс — "паперовим тигром". Однією з причин напруження стало рішення низки країн не надавати доступ до своїх військових баз для операцій проти Ірану.

Коли ця операція завершиться, протока буде відкрита – так чи інакше. Або Іран погодиться дотримуватися міжнародного права, або міжнародна коаліція забезпечить її відкриття,

– наголосив держсекретар.

Найбільше невдоволення у США викликала позиція Іспанії, яка закрила свій повітряний простір для американських військових рейсів і обмежила використання баз. Прем'єр-міністр країни Педро Санчес раніше критикував дії Вашингтона та називав війну "незаконною".

Також під тиском опинився прем'єр Великої Британії Кір Стармер, який спочатку відмовив у доступі до британських баз. Згодом Лондон дозволив їх використання лише для "обмежених оборонних дій".

Без Сполучених Штатів немає НАТО. Союз має бути взаємовигідним, а не одностороннім,

– додав Рубіо.

Водночас Рубіо підкреслив, що роль США залишається ключовою для Альянсу.

